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القبض على موظف بحوزته 3 تماثيل أثرية بالشرقية

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القبض على موظف بحوزته 3 تماثيل أثرية بالشرقية القبض على موظف بحوزته 3 تماثيل أثرية بالشرقية

صورة ارشيفية

تمكن ضباط مباحث الشرقية بالتعاون مع مباحث الاثار من القبض على موظف، اليوم الخميس، أستخرج ثلاثة تماثيل آثارية من أسفل منزله بالشرقية.

تلقى اللواء ممتاز فتحى رئيس مباحث الاثار اخطارا من اللواء كمال القلاوى رئيس مباحث الاثار بالشرقية ، يفيد القبض علي السيد عبدالعزيز موسي (موظف-52سنة)، مقيم قرية السعدين التابعة لمركز منيا القمح، وبحوزته ثلاثة تماثيل آثارية.

وتبين من تحريات مباحث الآثار بالشرقية ، أن المتهم قام بحفر حفرة عمق 18متر أسفل منزله وتمكن من استخراج 3 تماثيل أثارية ترجع للعصر الفرعونى.

تم تحرير محضر رقم 7031 إداري منياالقمح لسنة 2013، وتولت النيابة مواصلة التحقيقات.

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