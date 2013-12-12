لليوم الثانى.. الإسكندرية تغرق فى نوة الفيضة الكبرى وغلق الميناء

لليوم الثانى على التوالى، تتعرض الإسكندرية لموجة من الطقس السيئ، حيث تتعرض المحافظة حالياً لنوة "الفيضة الصغيرة"، وهى نوة ممطرة تستمر لمدة يومين، تصاحبها رياح شمالية غربية، وتتراوح فيها سرعة الرياح ما بين 25 إلى 30 عقدة فى الساعة.

وقد شهدت الإسكندرية أمس أمطارا غزيرة على مختلف الأحياء، مما تسبب فى شلل مرورى فى طريق الكورنيش وبعض الشوارع الرئيسية، ودفعت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية وهيئة الصرف الصحى بسيارات لشفط المياه من بعض الشوارع وأسفل الكبارى، لتسيير حركة المرور، ومنع تكدس السيارات، كما عززت مديرية أمن الإسكندرية من خدماتها المرورية لتحقيق السيولة المرورية.

وقررت سلطات ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازى الإسكندرية والدخيلة، أمام حركة الملاحة، لليوم الثانى على التوالى، نظراً لسوء الأحوال الجوية وحالة الطقس وزيادة سرعة الرياح.

وقال رئيس هيئة ميناء الإسكندرية اللواء عادل ياسين حماد، إنه تقرر إغلاق البوغازين نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج إلى أكثر من مترين ونصف المتر، وذلك حرصا على عدم اصطدام السفن والبواخر ببعضها أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.

من جهة أخرى تبادل بع نشطاء موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بعض العبارات الساخرة من موجة البرد القارص وربطها بالوضع السياسى، مثل "الشتا داخل دخلة مخبر أمن دولة على ناشط سياسى".