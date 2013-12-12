مصرع محكوم عليه فى قضايا خطف بعد تبادل لإطلاق النارمع الشرطة

لقى هارب محكوم عليه فى قضايا خطف مصرعه، برصاص الشرطة، بعد تبادل كثيف لإطلاق النار مع الشرطة.

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أبنوب بالإشتراك فى حملة أمنية بدائرة المركزتلاحظ للقوة وقوف شخص على جانب الطريق ممسكاً ببندقية آلية، وفور مشاهدته للقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية بكثافة تجاهها، فبادلته القوات إطلاق الأعيرة النارية للسيطرة على الموقف وضبطه.

وخلال ذلك قام عدد من أنصار الهارب بإطلاق الأعيرة النارية صوب القوات لتمكينه من الهرب، إلا أن القوات تمكنت من ضبطه وتبين أنه يدعى ياسين خالد عطا 25 سنة ومقيم بدائرة المركز وبحوزته بندقية آلية وبداخلها طلقة من ذات العيار مُصاب بطلق نارى.

حيث تم نقله إلى المستشفى على الفورلإسعافه إلا أنه توفى عقب وصوله إليها.

ومن خلال الفحص تبين أن المذكور مطلوب ضبطه فى القضية رقم 2618 إدارى مركز أبنوب لسنة 2003 “خطف”، و القضية رقم 2086 جنح مركز أبنوب لسنة 2012 “تبديد”، وطرف فى الخصومة الثأرية رقم 4 لسنة 2011.

> ونجم عن الحادث إحداث تلفيات بسيارات قوة الشرطة نتيجة إطلاق الأعيرة النارية تجاهها .