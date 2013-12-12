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مباحث الكهرباء تضبط سائق وتاجر خردة وبحوزتهما 5 طن أبراج كهرباء مسروقة

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مباحث الكهرباء تضبط سائق وتاجر خردة وبحوزتهما 5 طن أبراج كهرباء مسروقة مباحث الكهرباء تضبط سائق وتاجر خردة وبحوزتهما 5 طن أبراج كهرباء مسروقة

أرشيفية

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة كهرباء الجيزة وجنوب القاهرة من ضبط كلاً من السيد . إ . ي –23 سنة– سائق – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية، وكرم . م . ج –30 سنة – تاجر خرده – ومقيم بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية , وسبق إتهامه فى قضية “سرقة متنوعة”، اثناءإستقلالهم السيارة رقم ( ع س أ 8461 ) مُحملة بكمية من الزاويا الخاصة بأبراج خطوط نقل الكهرباء جهد 11 فولت وزنت 5 طن, مرقمة بأرقام منسوبة للشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وبمواجهتهما إعترف الأول بتقاضية مبلغ 350 جنيهاً نظير نقل المضبوطات لمحافظة الغربية ونفى علمه بكونها من متحصلات سرقة، بينما إعترف الثانى بتحصله على المضبوطات بشرائها من المدعو “على ك.ز” وشهرته ” على سمنه ” – تاجر خرده – ومقيم بدائرة قسم شرطة حلوان.

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