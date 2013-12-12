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مصر القوية : لاصحة لوجود تحالف مع “دعم الشرعية”

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مصر القوية : لاصحة لوجود تحالف مع “دعم الشرعية” مصر القوية : لاصحة لوجود تحالف مع “دعم الشرعية”

المتحدث بأسم الحزب

نفى أحمد امام المتحدث الإعلامى باسم حزب القوية بشكل قاطع الأخبار المكذوبة التي تم تداولها في بعض الجرائد والمواقع المصرية حول اتفاق مزعوم بين الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية مع قيادات من تحالف دعم الشرعية، وأكد المتحدث أن هذا اللقاء المزعوم لم ينعقد في أي ظرف من الظروف، وأن المحتوى المختلق ما هو إلا نتاج خيال مريض من بعض الإعلاميين الذين يسيؤون إلى مهنة الإعلام بأكاذيبهم التي لم تتوقف بهدف تشويه كل رموز ثورة يناير خاصة وكل الرموز الوطنية المصرية عامة.

في ذات الوقت حرص إمام على التأكيد أن حزب مصر القوية بكل قياداته يعملون لصالح هذا الوطن بشكل علني، وأن الحزب يحافظ ويسعى على استقرار هذا الوطن والحفاظ على أمنه، مستخدما في ذلك كل الوسائل السياسية والقانونية الممكنة؛ حتى تتجاوز مصر أزمتها التي ورطها فيها هؤلاء الذين لم يتوقفوا عن التضحية بمصر لأجل مصالحهم ومصالح كياناتهم الخاصة.

أنهى المتحدث الإعلامي تصريحه بتوضيح أن الحزب لا ينسق مع تحالف دعم الشرعية في مواقفه السياسية، ولا كذلك مع سلطة الثورة المضادة التي حكمت مصر قسرا، ودعا وسائل الإعلام إلى احترام المهنية ومواثيق الشرف الإعلامي من خلال تحري الدقة والبعد عن فبركة أخبار صحفية لصالح جهات لا تهدف إلا إلى إثارة البلبلة والفتنة في المجتمع.

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