دعوة للتظاهر أمام سفارة قطر بباريس الأحد المقبل رفضا لموقف الدوحة من مصر

وجهت الجبهة الوطنية للمصريين بفرنسا اليوم الخميس الدعوة لجميع أبناء الجالية المصرية بفرنسا للمشاركة فى مظاهرة الأحد القادم أمام مقر سفارة قطر بباريس.

> وأهابت الجبهة – فى الدعوة التى وجهتها عبر الرسائل “اس أم أس” وعبر موقع التواصل الاجتماعى “فيسبوك” – بجميع المصريين فى فرنسا إلى الانضمام للمظاهرة للتعبير عن رفض التدخل القطرى “السافر فى الشئون السيادية لمصر”.

> وأضافت الجبهة الوطنية للمصريين بفرنسا أن الثورة تحتاج إلى دعم جميع ابناء مصر للحفاظ على مكتسابتها والنهوض بها وصد كل عدوان يحاول النيل من إرادتها.

> وأشارت إلى أن المتظاهرين سيرفعون خلال تواجدهم أمام مقر سفارة قطر بالعاصمة الفرنسية (والكائن فى جادة الشانزليزيه) شعارات ويرددون مطالب تعبر عن إرادة كل مصر غيور على وطنة، وترفض “تدخل قطر السافر فى شئون السيادة المصرية، رفض الدعم القطرى للإرهاب والمنظمات الإرهابية وإظهار الحقائق بمنطق مغلوط” عبر قنوات “الجزيرة” القطرية.

> وقالت الجبهة الوطنية للمصريين بفرنسا إن “الجميع يعلم أن دويلة قطر تتصرف بدون إرادة منها وهى إلا أداة لتنفيذ مخطط تقسيم الوطن العربى”..مؤكدة على أن مصر كانت وستظل قلب الأمة النابض الذى يعبر عن إرادة الشعوب المسلوبة إرادة حكامها.

> وشددت الجبهة – فى دعوتها – على أن المصريين “يؤيدون الشعب القطرى فى تطلعه للتحرر”..مطالبة فى الوقت نفسه “السلطات القطرية بأن تلتفت إلى شأنها الداخلى”.