“دبي السينمائي” يجمع مليون دولار لصالح لاجئي سوريا

نجح مزاد خيري أقامه مهرجان دبي السينمائي بحضور مشاهير السينما العالمية، في جمع ما يزيد على مليون دولار ستوجه لصالح اللاجئين السوريين.

وقدم المزاد معروضات تعود ملكيتها لمشاهير السينما في العالم، وبينها مقتنيات للنجم العالمي جيمس بوند استخدمها في أشهر أفلام الجاسوسية.

وقال عبدالحميد جمعة رئيس المهرجان ، لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الخميس، “عائد المزاد سيوجه لصالح المتضرّرين من الأحداث السورية خصوصًا العائلات السورية المهجرة إلى لبنان في محافظة طرابلس، والأردن في محافظتي البلقاء والزرقاء”.

وأضاف “سيتم تزويد اللاجئين بالمؤن الأساسية خلال فصل الشتاء وتوفير الغذاء والمياه والصرف الصحي ومنشآت صحية بالإضافة إلى ملابس شتوية وباقات لتعليم الأطفال”.

الحفل أقيم مساء أمس الأربعاء تحت عنوان “ليلة واحدة تغيّر حياة الناس”، في مقدمتهم الممثل والمخرج الأمريكي مارك رافالو، والممثلة الأمريكية روني مارا، والممثلة الإنجليزية ناعومي هاريس.

وأقيم هذا الحدث الذي جرى تنظيمه للسنة الثالثة على التوالي ، برعاية الأميرة هيا بنت الحسين حرم حاكم دبي وسفيرة الأمم المتحدة للسلام.

وستذهب كامل التبرعات التي حصدها هذا الحفل الخيري لدعم جهود المؤسستين الإنسانيتين “دبي العطاء” و”أوكسفام” في مساعدة المتضررين جراء الأحداث في سورية.

وكان تفاعل المشاهير واضحًا، حين افتتح المزاد النجم العالمي مارك رافالو بتقديم تذكرتين لحضور العرض الأول لفيلم “كابتن أمريكا: جندي الشتاء”، وهما هدية من نجمة هوليوود “سكارليت جوهانسون”.

وقال مارك: “إن سكارليت من الداعمين لهذا الحدث وتبرعت بهذه الجائزة الفريدة لأنها سبق وزارت الكثير من اللاجئين السوريين”.

وكان من بين المقتنيات التي عُرضت في المزاد السيارة “أستون مارتن فانكويش” التي جرى إنتاجها احتفالاً بالذكرى الخمسين لإطلاق شخصية “جيمس بوند”، وتذاكر لحضور العرض العالمي الأول لفيلم “جميس بوند”، ومجموعة تذكارات من أفلام “جيمس بوند”.

وكان المزادان السابقان لمهرجان دبي السينمائي خلال العامين الماضيين نجحا في جمع أكثر من مليوني دولار وجهت للأعمال الخيرية والإنسانية.