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رئيس جامعة الأزهر: حريصين على مصلحة طلاب الجامعة

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رئيس جامعة الأزهر: حريصين على مصلحة طلاب الجامعة رئيس جامعة الأزهر: حريصين على مصلحة طلاب الجامعة

استقبل الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر

أكد الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر أن جميع طلاب الجامعه أبناؤه ولن يرضي بأي نوع من الضرر لهم ، مطالبا أبناءه بضبط النفس والالتفات إلى مستقبلهم العلمي وتحصيل الدروس والاستعداد للامتحانات
> جاء ذلك خلال استقبال الدكتور العبد في مكتبه اليوم الخميس والد الطالب محمد يحي بكلية التربية بالازهر والذي زعمت بعض وسائل الإعلام أن ابنه قتل داخل الجامعة أثناء الاشتباكات مع قوت الأمن منذ يومين.
> وكان رئيس الجامعة قد تابع حالة الطالب الصحية والتي أكد الأطباء أنها تحسنت وخرج من العناية المركزة وأنه بصحة جيدة وسيتعافي تماماً في أقرب وقت إن شاء الله.
> وحرص والد الطالب محمد يحي على تقديم الشكر بنفسه لرئيس الجامعة بعد الجهود التي بذلها في الإطمئنان على حالة الطالب وتوفير الرعاية المتكاملة له ولغيره من زملائه.
> وحضر اللقاء الدكتور عبد الفتاح إدريس عميد كلية التربية التي يدرس بها الطالب محمد يحيي والذى تابع حالته الصحية وحرص على زيارته يوميا بمستشفى التأمين الصحى بمدينة نصر.

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