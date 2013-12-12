القوات القتالية بالجيزة تضبط هاربان وبحوزتهما 22 آلف قرص مخدر

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة العياط بالإشتراك مع مجموعات قتالية من الإدارة العامة للأمن المركزى من ضبط كلاً من أحمد .م . ع –27 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة المركز , ومحكوم عليه هارب فى (10) قضايا ” تبديد”, ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته وإضرام النيران به، وحماده . ص . س –48 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة المركز, ومحكوم عليه هارب فى (3) قضايا ” تبديد”، وبحوزته (22 ألف قرص مخدر , ومبلغ مالى).

و بمواجهتهما إعترفا بالإحكام الصادرة ضدهم، وأضاف الثانى بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة.