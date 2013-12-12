أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

القوات القتالية بالجيزة تضبط هاربان وبحوزتهما 22 آلف قرص مخدر

  • 3
Google+ Print
القوات القتالية بالجيزة تضبط هاربان وبحوزتهما 22 آلف قرص مخدر القوات القتالية بالجيزة تضبط هاربان وبحوزتهما 22 آلف قرص مخدر

أقراص مخدرة- أرشيفية

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث مركز شرطة العياط بالإشتراك مع مجموعات قتالية من الإدارة العامة للأمن المركزى من ضبط كلاً من أحمد .م . ع –27 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة المركز , ومحكوم عليه هارب فى (10) قضايا ” تبديد”, ومطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إقتحام مركز شرطة العياط وسرقة محتوياته وإضرام النيران به، وحماده . ص . س –48 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة المركز, ومحكوم عليه هارب فى (3) قضايا ” تبديد”، وبحوزته (22 ألف قرص مخدر , ومبلغ مالى).

و بمواجهتهما إعترفا بالإحكام الصادرة ضدهم، وأضاف الثانى بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة تجارته غير المشروعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا