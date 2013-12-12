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العراق يعلن شراء 24 طائرة تدريب عسكرية من كوريا الجنوبية

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العراق يعلن شراء 24 طائرة تدريب عسكرية من كوريا الجنوبية العراق يعلن شراء 24 طائرة تدريب عسكرية من كوريا الجنوبية

أعلن رئيس الوزراء العراقى نورى المالكى اليوم عن توقيع اتفاقية مع كوريا الجنوبية لشراء 24 طائرة تدريب عسكرية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقى أنه جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك عقده رئيس الوزراء نورى المالكى اليوم الخميس فى بغداد مع وزير الصناعات العسكرية فى جمهورية كوريا الجنوبية لى يونغ جول.

وقال المالكي، إن الاتفاقية تتضمن شراء 24 طائرة من طراز "تى 50 " كورية لأغراض التدريب والأعمال العسكرية المتوسطة ، مشيرا الى أنه كانت هناك مفاوضات منذ فترة انتهت الى اختيار القوة الجوية العراقية لهذه الطائرة الكورية استنادا الى عدة مواصفات فى الطائرة تستجيب لمتطلبات الجيش العراقى والقوة الجوية.

وأضاف، "نعتقد أننا اخترنا الطائرة الأفضل لأغراض التدريب"، مشيرا الى أن تجهيز تلك الطائرات سيمضى وفقا لما هو متفق عليه فى الاتفاقية الموقعة بين البلدين.

وأوضح أن هذه الصفقة ليست الأخيرة وإنما هى بداية للانفتاح من قبل وزارتى الدفاع والداخلية العراقيتين وتحديدا القوة الجوية العراقية على ما تنتجه جمهورية كوريا من معدات وأسلحة متطورة لأغراض دعم قدرات العراق فى مجالات الدفاع ومكافحة الإرهاب.

وتابع المالكي، أنه بامتلاك القوة الجوية العراقية هذه الطائرات نكون قد قطعنا شوطا كبيرا فى طريق استكمال بنية قواتنا الجوية بما تحتاجه من معدات وطائرات.

من جانبه، قال وزير التصناعات العسكرية الكورى الجنوبى لى يونغ جول فى المؤتمر الصحفى المشترك، إن حكومة بلاده ستبذل كل ما فى وسعها من أجل إيصال هذه الطائرات الى العراق بأفضل جودة.

وأكد يونغ جول أن طائرات " تى 50 " من الطائرات الأكثر تطورا الموجودة حاليا فى العالم وسوف تحمى سماء وأرض العراق.

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مصر 365