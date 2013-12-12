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انتهت - قرعة الدوري الممتاز .. مواجهات نارية للزمالك

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انتهت - قرعة الدوري الممتاز .. مواجهات نارية للزمالك انتهت - قرعة الدوري الممتاز .. مواجهات نارية للزمالك

متابعة حية ومباشرة لقرعة الدوري الممتاز والمقامة في مقر اتحاد الكرة المصري بحضور مندوبي 22 ناديا.

ويوافيكم FilGoal.com بنتائج القرعة أولا بأول.

الجولة الأولى:

المجموعة الأولى

الاتحاد يواجه الرجاء خارج ملعبه في الجولة الأولى في مرسى مطروح.

الأهلي يخوض أول مباراة خارج ملعبه أمام الإنتاج الحربي.

إنبي يستضيف المقاولون العرب.

المقاصة يستضيف الجونة.

سموحة لن يشارك في أول أسبوع (راحة)

المجموعة الثانية

الزمالك يصطدم بالمصري في الجولة الأولى بالقاهرة.

المنيا يواجه حرس الحدود على ملعبه

 

القناة يصطدم بالإسماعيلي في السويس

بتروجيت × طلائع الجيش

اتحاد الشرطة × دجلة

تليفونات بني سويف لن يشارك (راحة)

- الفرق المتواجدة في محافظة واحدة ستقام في نفس التوقيت ولكن في محافظة أخرى.

- يحضر القرعة كمال درويش رئيس لجنة الأندية ونادي الزمالك، وأحمد حسن مدير منتخب .

- الدور الأول بالكامل بدون جمهور، ولائحة تشمل عقوبات رادعة لأعمال الشغب سواء للأندية واللاعبين والجمهور.

- نظام القرعة كل فريق يأخذ رقم، وتجرى القرعة بالأرقام.

المجموعة الأولى: الأهلى(10) وإنبى(5) وسموحة(6) والداخلية(4) والاتحاد السكندرى(11) والرجاء(8) والمقاولون العرب(2) والجونة(3) ومصر المقاصة(1) والانتاج الحربى(7) وغزل المحلة(9).

المجموعة الثانية: الزمالك(5) والإسماعيلى(9) والمصرى(2) وبتروجت(7) وطلائع الجيش والقناة(4) والمنيا واتحاد الشرطة وتليفونات بنى سويف ووادى دجلة وحرس الحدود(3).

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