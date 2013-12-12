وقفة احتجاجية لعشرات الصيادلة بالأقصر لرفض مشروع الحوافز

نظم عشرات الصيادلة بالأقصر وقفة احتجاجية أمام مستشفي الأقصر العام للمطالبة بإقرار كادر طبي عادل لجميع العاملين بالمهن الصحية ورفض مشروع الحوافزالذي أصدرته وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط .

وطالب الصيادلة بتفعيل قرار الدكتور ممدوح النواوي الخاص بتحديد مهام عمل الصيدلي كفني وليس موظف إداري يتسلم عهده وأيضا تفعيل الحكم الصادر من محكمة النقض بالسماح للصيدلي الحكومي بممارسة الصيدلة الحرة .

وقال الدكتور رجائي موريس نقيب صيادلة الأقصر أن النقابة أعلنت من البداية رفضها لمشروع الحوافز المعيب الذي أسماه الصيادلة “مشروع الكوارث” مضيفا أن جميع خيارات التصعيد مطروحة أمام الصيادلة في الجمعية العمومية المقرر تنظيمها يوم 28 ديسمبر الجاري .