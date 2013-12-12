القبض على موظف بحوزته نياشين لملكة انجلترا والميداليات العسكرية وهدايا أسرة محمد على

تمكن ضباط مباحث الشرقية بالتعاون مع مباحث الاثار من القبض على موظف وبحوزته مجموعة كبيرة من النياشين العسكرية الخاصة بالملكة فيكتوريا ” ملكة انجلترا ” , وعدد من الميداليات العسكرية وهدايا اسرة محمد على ترجع لايام الاحتلال الانجليزى لمصر .

تلقى اللواء ممتاز فتحى رئيس مباحث الاثار اخطارا من اللواء كمال القلاوى رئيس مباحث الاثار بالشرقية , مفاده القبض على موظف اثناء توجة لمطار القاهرة من محافظة الشرقية , وبحوزته اربعة نياشين عسكرية , خاصة بالملكة فيكتوريا , ملكة انجلترا , وعدد كبير من الهدايا بأسرة محمد على الخاصة بأفتتاح قناة السويس عام 1969.

> كما تم ضبط مجموعة من الانواط النحاسية التى ترجع الى 1846 , والخاصة بتخليد وفاه محمد على , وميداليات خاصة بالملكة اوزونيس , ملكة فرنسا وميداليات على شكل برج” ايفيل ” , بالاضافة الى ميداليات خاصة بالحرب العالمية الثانية , ومجموعة من العملات المعدنية وساعات وبصلات ترجع لحكم محمد على .

> الجدير بالذكر ان نيابة مركز الزقازيق تباشر التحقيقات مع المتهم فى القضية رقم 12468 , ادارى مركز الزقازيق .