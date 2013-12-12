أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

القبض على موظف بحوزته نياشين لملكة انجلترا والميداليات العسكرية وهدايا أسرة محمد على

Google+ Print
القبض على موظف بحوزته نياشين لملكة انجلترا والميداليات العسكرية وهدايا أسرة محمد على القبض على موظف بحوزته نياشين لملكة انجلترا والميداليات العسكرية وهدايا أسرة محمد على

تمكن ضباط مباحث الشرقية بالتعاون مع مباحث الاثار من القبض على موظف وبحوزته مجموعة كبيرة من النياشين العسكرية الخاصة بالملكة فيكتوريا ” ملكة انجلترا ” , وعدد من الميداليات العسكرية وهدايا اسرة محمد على ترجع لايام الاحتلال الانجليزى لمصر .

تلقى اللواء ممتاز فتحى رئيس مباحث الاثار اخطارا من اللواء كمال القلاوى رئيس مباحث الاثار بالشرقية , مفاده القبض على موظف اثناء توجة لمطار القاهرة من محافظة الشرقية , وبحوزته اربعة نياشين عسكرية , خاصة بالملكة فيكتوريا , ملكة انجلترا , وعدد كبير من الهدايا بأسرة محمد على الخاصة بأفتتاح قناة السويس عام 1969.
> كما تم ضبط مجموعة من الانواط النحاسية التى ترجع الى 1846 , والخاصة بتخليد وفاه محمد على , وميداليات خاصة بالملكة اوزونيس , ملكة فرنسا وميداليات على شكل برج” ايفيل ” , بالاضافة الى ميداليات خاصة بالحرب العالمية الثانية , ومجموعة من العملات المعدنية وساعات وبصلات ترجع لحكم محمد على .
> الجدير بالذكر ان نيابة مركز الزقازيق تباشر التحقيقات مع المتهم فى القضية رقم 12468 , ادارى مركز الزقازيق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا