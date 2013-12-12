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غلق موانئ السخنة بالسويس وشرم الشيخ بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

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غلق موانئ السخنة بالسويس وشرم الشيخ بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية غلق موانئ السخنة بالسويس وشرم الشيخ بجنوب سيناء لسوء الأحوال الجوية

قال عبد الرحيم مصطفي المتحدث الاعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن ميناء السخنة بالسويس وشرم الشيخ بجنوب سيناء تم غلقهما بسبب سواء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج عن 2.5 متر وهو ما يعرض السفن سواء الداخلة للموانئ او المغادرة للخطر.
> وتابع مصطفي أنه فور استقرار الأحوال الجوية سيتم فتح الموانئ مباشرتا وعودة الحركة الملاحية.

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