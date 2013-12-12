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مصرع محامي إثرغرق جرار زراعي فى ترعة بالمنوفية

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مصرع محامي إثرغرق جرار زراعي فى ترعة بالمنوفية مصرع محامي إثرغرق جرار زراعي فى ترعة بالمنوفية

أرشيفية

لقى محامى   مصرعه اليوم، فى حادث انقلاب جرار زراعى كان يستقله داخل إحدى الترع بقرية عرب الرمل مركز قويسنا محافظة المنوفية وتم نقله لمستشفى قويسنا العام وتم التصريح بدفن الجثة.

تلقى اللواء سعيد توفيق مدير أمن المنوفية إخطاراً من مأمور مركز شرطة قويسنا يفيد بوصول إبراهيم محمد بكرمحامى حر 51 سنة جثة هامدة لمستشفى قويسنا العام فى حادث انقلاب جرار زراعى بإحدى الترع.

وبالانتقال والفحص تبين قيادة المتوفى جرار زراعى بدون لوحات معدينة ونتيجة سوء الأحوال الجوية السير بجوار إحدى ترع الصرف بقرية عرب الرمل انقلب الجرار الزراعى داخل الترعة.

مما أحدث به إصابات بالغة أودت بحياته وبسؤال عبد الجليل بكرنجل عمه أقر بما جاء فى الواقعة ونفى الشبه الجنائية وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3852 جنح قويسنا وصرحت النيابة بدفن الجثة.

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