وقفة لـ”صيادلة” أسيوط احتجاجاً على الكادر الطبي

نظمت نقابة الصيادلة بأسيوط وقفة اليوم الخميس أمام مديرية الشئون الصحية احتجاجاً على الكادر الطبى الذى أعلنت عنه وزيرة الصحة ووصفت النقابة الكادر بالغير عادل.

وقال الدكتور ألبيرتوفيق نقيب الصيادلة بأسيوط أن الوقفة اليوم وقفة رمزية احتجاجاً على مشروع الكادر الذي وافق عليه مجلس الوزراء وفقاً لتصريحات وزيرة الصحة.

واتهم توفيق وزيرة الصحة بالإنحياز للأطباء مطالباً الوزيرة بأن تترك هذا الملف كاملاً وهذا المشروع وتترك مشروع الكادر إلى الحكومة القادمة لأن الحكومة الحالية مؤقتة ليس لها أن تضع مستقبلاً طويلاً لأي فئة من الفئات.