تنفيذ مشروع “القدرة على القراءة للتلميذ” بمحافظة بني سويف

أكد المستشار مجدى البتيتى محافظ بنى سويف ، إن المحافظة تعد الأولى التى يتم تنفيذ مشروع”القدرة على القراءة والتواصل مع المعلم ومتابعة المناهج” بإداراتها التعليمية والذى يهدف إلى تدريب المعلمين حتى يصبحوا كوادر قرائية متميزة مما ينعكس على مستوى 8 آلاف 723 طالباً بالمدارس، لافتاً إلى بدء مديرية التربية والتعليم خطوات فعلية من خلال عقد ورش عمل بحضور قيادات الإدارات التعليمية السبع والمسئولين عن المشروع، لاهمية المتابعة الجيدة وتقييم الآداء بالإضافة إلى الاستمرار فى عقد ورش ودورات تدريبية تنشيطية للمعلمين بصفة مستمرة.

> واضاف المحافظ أنه من خلال تطبيق المشروع بلغ عدد الكوادر التدريبية إلى 97 على مستوى الإدارات ويقومون بتدريب الكوادر الجديدة العاملة بالمشروع، موكدا أن هناك تنسيقا بين مجلس الأمناء بالمحافظة والإدارات التعليمية لتقديم الدعم المادى لتوفير مستلزمات وأدوات التدريب.

> وأوضح رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم أنه خلال الفترة الماضية تم تدريب ومتابعة 6 الاف 477 مدير مدرسة ومعلم بالإضافة إلى وحدات الجودة والموجهين ومعلمى الصفوف الأولى والعليا حيث بلغت نسبة الحضور فى ورش العمل 98% وان مشروع القراءة والقدرة على التواصل بين المعلم والمناهج أحد النقاط الأساسية فى اعتماد الجودة فضلاً عن دورها الرئيسى فى حصول المدارس على الجودة الشاملة كما تظهر نتائجها بصورة سريعة على المستوى التعليمى للتلاميذ من خلال قدرتهم على القراءة والتواصل مع المعلم ومتابعة المناهج.