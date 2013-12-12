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محامي جامعة الأزهر يتقدم ببلاغ للمطالبة بالتواجد الدائم للشرطة داخل الحرم الجامعي

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محامي جامعة الأزهر يتقدم ببلاغ للمطالبة بالتواجد الدائم للشرطة داخل الحرم الجامعي محامي جامعة الأزهر يتقدم ببلاغ للمطالبة بالتواجد الدائم للشرطة داخل الحرم الجامعي

مدرعات قوات الأمن أمام جامعة الأزهر

تقدم علي أحمد عبد القادر محامي جامعة الأزهر ببلاغ إلى النائب العام من أجل التواجد الدائم للشرطة داخل الحرم الجامعة، حيث قال محامي الجامعي في تصريحات صحفي اليوم : لقد تقدمت ببلاغ للنائب العام خوفًا على حياتي وحياة العاملين بجامعة الأزهر حيث ضمنت البلاغ عدم تمكيني من أداء عملي داخل الجامعة والموظفين بمختلف كلياتها خوفًا على حياتهم التي أصبحت مهددة بسبب أعمال الشغب والعنف التي يقوم بها عدد من الطلاب والطالبات” .

وأضاف عبد القادر أن أعمال الشغب وصلت إلى حد تعرض الموظفين للضرب والإهانة ، ومنعهم من دخول مقر عملهم في جامعة الأزهر مما يتطلب تواجد قوات الشرطة الدائم داخل الحرم الجامعي للأزهر .

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