وزير الصناعة: آفاق جديدة للصادرات الزراعية المصرية فى أسواق إيطاليا والإتحاد الأوروبي

أكد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة أن قطاع التصنيع الزراعى يمثل أحد القطاعات الإستراتيجية والواعدة فى الإقتصاد المصرى حيث يساهم بأكثر من 18% من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى وتبلغ إستثماراته 60 مليار جنيه ،مشيراً إلى أن هناك فرصاً كبيرة لتوسيع نطاق صادرات هذا القطاع مما يزيد من فرص الإستثمار الزراعى وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الإقتصادى.

جاء ذلك خلال ترأس الوزير لأول إجتماع للجنة التسيير الخاصة “بمبادرة التجارة الخضراء” والتى يتم تنفيذها فى إطار الإتفاق الثنائى لبرنامج مبادلة الديون بين الحكومتين المصرية والإيطالية وبتمويل قدره 54.9 مليون جنيه وبمشاركة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو “ووزرارات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والتعاون الدولىبالإضافة إلى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، حضر اللقاء موريزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة و جيوفانا سيلجى ممثلة هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية بالقاهرة (اليونيدو ).

وقال الوزير إن المشروع يدعم التبادل التجارى فى السلع الزراعية بين مصر ودول الإتحاد الاوروبى عبر إيطاليا ويضمن الإرتقاء بمعدلات الإنتاجية وتحسين مستوى مطابقة المنتجات الزراعية المصرية للمعايير الأوروبية ،مشيراً إلى ان المبادرة تنطوى على أربعة محاور رئيسية تتضمن إنشاء نظام وطنى للجودة وتعزيز تكامل الخدمات اللوجيستية وخدمات النقل وتعبئة الموارد المالية فى قطاع التصنيع الزراعى ،فضلاً عن تحسن مستوى نفاذ السلع الزراعية المصرية للأسواق الأوروبية .

وأضاف الوزير أن المبادرة تساعد مصر على إتباع القوانين الحديثة لسلامة الغذاء وتطبيق النظم الفعالة لمراقبة الجودة ،مشيراً إلى أنها ستسهم فى زيادة صادرات السلع الزراعية المصرية لتصل للمعدلات العالمية .

وأضاف عبد النور أن المبادة تستهدف أيضاً زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية الطازجة وزيادة نفاذها لأسواق الإتحاد الاوروبى من خلال بناء القدرات على المستوى المؤسسى والتعاون بين القطاع الخاص فى كل من مصر وإيطاليا ،مشيراً إلى أن المبادرة تنطوى على نقل الخبرات والمساعدات الفنية والتكنولوجيا الإيطالية للزراعة فى مصر .

وأشار منير فخرى عبد النور أن قطاع الزراعة فى مصر يعمل به أكثر من 8 آلاف مصنع بعمالة تصل إلى 6 ملايين عامل ،مشيراً إلى أن صادرات مصر من المنتجات الزراعية الطازجة والمصنعة بلغت 3.7 مليار جنيه هذا العام .

وأكد الوزير على أهمية التكامل الزراعى الصناعى بين دول شمال وجنوب بالمتوسط ،مشيراً إلى ضرورة الإستفادة من الخبرات الأوروبية فى هذا الصدد وزيادة معدلات إعتماد أسواق الدول الأوروبية على منتجات دول جنوب المتوسط من السلع الزراعية والسلع الزراعية المصنعة ،لافتاً إلى أن وزارة التجارة والصناعة تولى أهمية كبيرة لهذا المشروع وستقدم كافة أشكال الدعم لإنجاحه بهدف الإرتقاء بنوعية وتنافسية السلع الزراعية المصرية وزيادة معدلات صادراتها.

وأضاف عبد النور إن المبادرة تستهدف زيادة الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة للسوق الإيطالى وأسواق الإتحاد الأوروبى من خلال تحسين إنتاج الحاصلات البستانية وتقوية البنية التحتية لوسائل النقل فى الداخل والخارج ودعم نفاذ السلع الزراعية المصرية لصغار المنتجين للأسواق الخارجية ،مشيراً إلى أن المرحلة الأولى للمشروع تتضمن 8 محاصيل زراعية هى الفراولة والعنب والفول والخرشوف والخس والطماطم والفلفل الأسود والشمام.

ومن جانبه قال موريزيو ماسارى سفير إيطاليا بالقاهرة إن المبادرة تعكس آفاقاً جديدة للتعاون الإقتصادى بين البلدين ،مشيراً إلى أن المشروع يمثل أهمية كبيرة للصادرات الزراعية المصرية بصفة خاصة وللإقتصاد المصرى بصفة عامة .

واكد ماسارى أن الحكومة الإيطالية ستبذل أقصى ما فى وسعها لإنجاح هذا المشروع ،مشيراً إلى أن مشروع التجارة الخضراء من شأنه زيادة معدلات نفاذ السلع الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة للسوق الإيطالى بصفة خاصة ولأسواق الإتحاد الأوروبى بصفة عامة ،لافتاً إلى ضرورة إستمرار التنسيق والتعاون بين كافة القطاعات المعنية فى كل من مصر وإيطاليا بهدف إنجاز هذا المشروع الهام .

وأشارت جيوفانا سيلجى ممثلة هيئة الأمم المتحدة التنمية الصناعية (اليونيدو) بالقاهرة إلى أهمية مشروع التجارة الخضراء لكل من مصر وإيطاليا مؤكدةً أن المشروع يستهدف دعم تنافسية الصادرات المصرية فى الأسواق الأوروبية من خلال تطوير البنية التحتية الزراعية وتوفير الخدمات اللوجيستية المجهزة والدعم الفنى والتكنولوجى ونقل الخبرات الزراعية الإيطالية لمجالى الزراعة والتصنيع الزراعى فى مصر ،لافتةً إلى أن المنظمة ستقوم بدور مهم وفعال فى تنفيذ المبادرة ، من خلال التنسيق بين مختلف مكونات المشروع وتيسير الإدارة المالية والتنظيمية .

كما أشارت هالة الشواربى رئيس لجنة تسيير مشروع التجارة الخضراء أن هذا المشروع يجرى تنفيذه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ( اليونيدو ) فى مجال التجارة الخضراء وذلك نظراً للخبرات الناجحة التى تمتاز بها المنظمة فى قطاع التصنيع الزراعى بدءاً من خبراتها فى تنفيذ مشروع إيتراس ومؤخراً من خلال اثنين من البرامج التى تم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة، أولهما البرنامج المشترك للأمم المتحدة المتمثل فى مشروع سلاسل قيمة الصناعات البستانية بصعيد مصر، والذى يهدف إلى الترويج للشراكات الحيوية بين صغار المزارعين ومستثمرى القطاع الخاص فى سلاسل القيمة البستانية فى أفقر محافظات صعيد مصر. أما المشروع الثانى فهو مشروع “تطوير سلاسل القيمة للنباتات العطرية والدوائية للنفاذ إلى الأسواق التصديرية” وهو المشروع الذى يستهدف صغار المنتجين والمصنعين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتى تهدف إلى تحسين الروابط وزيادة الانتاجية ورفع الجودة والتوافق مع متطلبات التصدير فى جميع مراحل سلسلة التوريد.