بالصور.. “حماد” يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري لأطفال اسيوط

وضع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أتوبيس قرية المندرة الذي تم انشاؤه فى إطار إحياء الذكرى الأولى لشهداء حادث أتوبيس المندرة والذى راح ضحيته 47 شهيد وعدد من المصابين من أطفال قرى الحواتكة وبنى عدى والشيخ والي والمندرة بمركز منفلوط.

بدأت المراسم بأداء صلاة العصر أمس داخل مسجد السلام بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط وتوزيع مصحف على أسر الشهداء وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء؛ وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

> واستمع المحافظ لشكاوي وطلبات المواطنين وأسر الشهداء الذين أشادوا بدوره في البدء الفعلي في تطوير المزلقان وتوسعة القنطرة الملحقة به ورصف الطرق المؤدية إليه وتشييد نصب تذكاري بأسماء الشهداء ؛ كما قام المحافظ بتفقد قطعة الأرض التي تبرع بها أحد آباء أسر الشهداء مؤكداً أنه تم مخاطبة وزير الزراعة وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر بسرعة الانتهاء من إجراءات ترخيص قطعة الأرض حتي يتم البدء في بناء المعهد.

> وأشاد المحافظ بأسر الشهداء وصبرهم وتحمل المصائب الذي تحلوا به في المصيبة التي آلمت بهم.