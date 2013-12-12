100 ألف جنيه للفريق الفائز ببطولة دوري مراكز الشباب بالأقصر

قال الدكتور مدحت السيد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر ، أن الفريق الفائز بالمركز الأول في بطولة مراكز الشباب بالمحافظة سيحصل على مائة ألف جنيه، بينما يحصل الفائز المركز الثانى على 75 ألف جنية، والثالث على50 الف، والرابع على 15 ألف جنيه الي جانب الألف جنيه المخصصة لكل نقطة.

وأضاف السيد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بنادي التجديف ان جميع القوانين الرياضية ستطبق علي بطولة دوري مراكز الشباب ، مشيرا الي ان الوزارة ستمنح كل عضو من الفرق المشاركة في الدوري طاقمين

وأشار وكيل وزارة الرياضة بالأقصر الي أن الهدف من بطولة دوري مراكز الشباب يكمن فى إعلاء قيمة المنافسة الحميدة بين الشباب المشاركين بالبطولة .