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محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء "قطار المندرة"

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محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء "قطار المندرة" محافظ أسيوط يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء "قطار المندرة"

كتب : سعاد أحمد ومحمود مالك منذ 10 دقائق

وضع اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء أتوبيس قرية المندرة، الذي تم إنشاؤه في إطار إحياء الذكرى الأولى لشهداء الحادث، الذي راح ضحيته 47 شهيدا، وعدد من المصابين من أطفال قرى الحواتكة وبني عدي والشيخ والي والمندرة بمركز منفلوط، كانوا يستقلون أتوبيس معهد النور الأزهري في طريقهم إلى معهدهم بقرية بني عديات.

بدأت المراسم بأداء صلاة العصر أمس، داخل مسجد السلام بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط وتوزيع المصاحف على أسر الشهداء، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء، بحضور القيادات التنفيذية والشعبية والدينية بالمحافظة.

استمع المحافظ لطلبات المواطنين وأسر الشهداء، الذين أشادوا بدوره في تطوير المزلقان، وتوسعة القنطرة الملحقة به، ورصف الطرق المؤدية إليه، وتشييد نصب تذكاري بأسماء الشهداء؛ كما قام المحافظ بتفقد قطعة الأرض، التي تبرعت إحدى أسر الشهداء، مؤكدا أنه تمت مخاطبة وزير الزراعة وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بسرعة الانتهاء من إجراءات ترخيص قطعة الأرض حتى يتم البدء في بناء المعهد.

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