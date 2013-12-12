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أنت تسأل و«رعاية» تجيب: «غياب الحيوانات المنوية».. هل له حل؟

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أنت تسأل و«رعاية» تجيب: «غياب الحيوانات المنوية».. هل له حل؟ أنت تسأل و«رعاية» تجيب: «غياب الحيوانات المنوية».. هل له حل؟

كتب : الوطن الخميس 12-12-2013 11:40

غياب الحيوانات المنوية هو اختفاء الحيوانات المنوية الكامل من السائل المنوى حتى بعد الفحص الدقيق للعينة وتدويرها فى جهاز خاص. ولا يكون تشخيص (غياب الحيوانات المنوية) دقيقاً إلا بعد فحص عينتين للسائل المنوى فى وقتين مختلفين، وهذه الحالة ليست نادرة، حيث إنها تصيب نحو 2% من عموم الرجال، ويمكن تقسيم أسبابها إلى ثلاث مجموعات رئيسية:

أسباب هرمونية:

■ اضطرابات فى هرمونات الغدة النخامية.

■ استعمال هرمونات خارجية تؤثر على التوازن الهرمونى للجسم.

فشل الخصية:

■ الخصية المعلقة.

■ التهابات الخصية ومن أشهرها «النكاف».

■ تعرض الخصية لبعض أنواع الإشعاعات والكيماويات.

■ اضطراب الجينات الوراثية كحالة متلازمة« كلاينفلتر».

■ تغيرات فى مستقبلات الهرمونات داخل أنسجة الخصية.

■ كدمات الخصية.

■ فشل الخصية الأولى «وهو غير معروف السبب فى معظم الحالات».

انسداد القنوات التناسلية:

■ انسداد البربخ، انسداد الحبل المنوى أو انسداد القنوات القاذفة.

■ قطع الأحبال المنوية قصداً (للتعقيم) أو عرضاً (أثناء إجراء عمليات الفتاق الأربى).

■ التهابات الجهاز التناسلى والقذف المرتجع.

ويتم تشخيص السبب عن طريق الكشف الإكلينكى وعمل تحليلين للسائل المنوى فى وقتين مختلفين مع الفحص الدقيق للعينة وتحليل كامل لهرمونات الإنجاب والجينات الوراثية، وفى بعض الحالات يتم إجراء عينة الخصية الجراحية.

العلاج

علاج هرمونى:

إعطاء الهرمونات الناقصة من الجسم فى حالة ضعف نشاط الغدة النخامية ويستمر العلاج بهذه الطريقة من 6 أشهر إلى سنتين، ويكون الحمل والإنجاب شبه مؤكد، بإذن الله، فى معظم هذه الحالات.

علاج جراحى:

فى حالات العقم الانسدادى يتم إجراء عمليات جراحية لفتح الانسداد وتسمى هذه العمليات عمليات إعادة توصيل القنوات المنوية. أو ارتشاف الحيوانات المنوية من البربخ والخصيتين واستخدامها فى عمليات التلقيح المجهرى.

وفى حالات فشل وظيفة الخصية نفسها يتم إجراء جراحة التفتيش عن الحيوانات المنوية داخل الخصية، وعند الحصول على الحيوانات المنوية يتم حفظها بالتجميد وتحضير الزوجة لعملية أطفال الأنابيب.

إن التقنيات المتاحة حالياً تسمح بعلاج نحو 75% من حالات غياب الحيوانات المنوية، ولكن فى بعض الحالات يتعذر العلاج الطبى أو الجراحى للحالة، ولهذا يتم تشخيص الحالة تشخيصاً دقيقاً مع الانتظار لبعض الوقت لحين ظهور تقنيات علاجية جديدة.

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