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هل تخوض سيرين عبد النور تجربة التقديم؟

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هل تخوض سيرين عبد النور تجربة التقديم؟ هل تخوض سيرين عبد النور تجربة التقديم؟

أكدت الفنّانة سيرين عبد النور في دردشة مع "سيدتي نت" أنها تحضر لعمل جديد هو عبارة عن برنامج تلفزيوني لا علاقة له بالتمثيل أو بالغناء، وأوضحت قائلة "البرنامج له علاقة بالتقديم نوعاً ما ولكنه ليس تقديماً، ولا يمكنني ان أضيف المزيد، لأن كل التفاصيل سوف يعلن عنها في مؤتمر صحفي خاص بالبرنامج، ولكني أؤكد أنه سوف يعرض على أكثر من محطة عربية".
وعما اذا أصبح ضرورياً بالنسبة للفنان أنّ يطل عبر الشاشة الصغيرة في أعمال لا علاقة لها بمجال عمله الأساسي، أجابت سيرين " ليس بالضرورة، ولكن احياناً يكون هناك أفكاراً جديدة تخدم الفنان، وتتيح أمامه الفرصة لكي يتعرف الناس عليه أكثر، كما أنها تقربه منهم أكثر، تماماً كما يحصل في تجربة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تسمح للجمهور بالتعرف مباشرة على أخبار الفنان".

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سيدتي