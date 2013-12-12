وزير الشباب يفتتح 11 ملعب نجيل صناعى بمحافظتى قنا والأقصر

أنهى المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب جولته التفقدية للمنشآت الشبابية بمحافظتى قنا والأقصر، حيث افتتح ملاعب لكرة القدم الخماسية المطورة بالنجيل الصناعى بمراكز شباب "المراشدة، والطويرات، المنيرة الحديثة، والنحال" بمحافظة قنا، برفقة المحافظ اللواء عبد الحميد الهجان.

وأوضح بيان لوزارة الشباب اليوم ، أن المهندس خالد عبد العزيز افتتح 7 ملاعب مطورة بمراكز شباب محافظة الأقصر تمثلت فى مركز شباب البعيرات، ومركز شباب القرنة، ومركز شباب الرضوانية، ومركز شباب الرواجح، ومركز شباب طيبة العوامية، ومركز شباب منشية النوبة، ومركز شباب الزهراء، ورافقه فى الافتتاحات اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر، وجمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وقرر وزير الشباب تخصيص 315 ألف جنيه دعما لـ 7 مراكز شباب بقنا والأقصر زارهم، بواقع 30 ألف جنيه لمركز شباب الحميدات، و50 ألف جنيه لمركز شباب الطويرات، و30 ألف جنيه لمركز شباب النحال بقنا، بالإضافة إلى 30 ألف جنيه لمركز شباب البعيرات، و100 ألف جنيه لمركز شباب طيبة العوامى، و50 ألف جنيه لمركز شباب منشية النوبة، و25 ألف جنيه لمركز شباب الزهراء.

وأعلن عبد العزيز ،خلال جولته بمراكز شباب قنا، عن تزويد مركزى شباب الحميدات والطويرات بعدد من أجهزة الحاسب الآلى ومجموعة من الأجهزة الرياضية لصالتى اللياقة البدنية بهما، وألعاب للأطفال، بالإضافة إلى إنشاء ملعب لكرة السلة، وحديقة اجتماعية بمركز شباب النحال، وكذا ملعب قانونى لكرة القدم بنجيل صناعى بمركز شباب الطويرات.

وتقرر إرسال أجهزة رياضية وبساط للعبة الكاراتيه لمركز شباب طيبة، وإنشاء ملعب قانونى منجل بمركز شباب القرنة، ودعمه بقاعة حاسب آلى وبساط للكاراتيه، بينما وافق الوزير على انشاء ملعب نجيل ودعمه بكشافات للإنارة بمركز شباب الرواجح بالأقصر، وتزويده ببساط للعبة الكاراتيه، علاوة على تطوير غرفة الملابس وتركيب شبك ومحول كهربائى بمركز شباب الزهراء، وإنشاء ملعب قانونى مضاء بمركز شباب الرضوانية.