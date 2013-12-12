Angelina Jolie الحزينة تدعو المجتمع الدولي إلى نجدة سوريا

دعت النجمة الأمريكية Angelina Jolie، بصفتها المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، إلى جعل مؤتمر "جنيف 2"، نقطة تحول حقيقية في الصراع الدائر في سورية، مؤكدة أنّ بإمكان المجتمع الدولي منع ألف يوم أخرى من إراقة الدماء والمعاناة.

وبمناسبة مرور ألف يوم على الصراع السوري، أصدرت Angelina Jolie بياناً، قالت فيه: "إن كل يوم من الأيام الألف الماضية كانت كابوساً بالنسبة إلى الشعب السوري، في ظل صعوبة وصول عمال الإغاثة والصحافيين إلى معظم أنحاء البلاد، ووجود ربع مليون شخص عالقين في مناطق محاصرة"، لافتة إلى "أنّ القصة الكاملة لتلك الأيام الألف لم تروَ بعد"، حسب ما نشر موقع "unhcr.org".

وأشارت Angelina، التي سبق وحازت على جائزة عن أعمالها الإنسانية، إلى أن "أكثر من مئة ألف سوري قد لقوا حتفهم، بمعدل مئة شخص كحد أدنى في كلّ يوم من الأيام الألف"، مشدّدة على أنّ "العالم سيتذكّر هذه الفترة بإحساس من الخزي، وسيلاحقه الفشل الجماعي في منع هذا القتل للأبرياء".

Angelina الحزينة لما يحدث للأطفال السوريين، حثت المشاركين في مؤتمر "جنيف 2" للسلام في كانون الثاني/يناير المقبل، على "جعل المؤتمر نقطة تحول حقيقية في الصراع لإنهاء العنف، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى مواطني سوريا الجوعى والمحاصرين"، داعية "الشعوب والحكومات في جميع أنحاء العالم إلى التعاطف مع اللاجئين السوريين، ونصفهم من الأطفال".

Angelina التي سبق وتردّد أنها تريد تبني طفلاً سورياً، قالت في نهاية البيان: "إنّه لا يمكن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء بالنسبة إلى الشعب السوري، ولكن المجتمع الدولي بإمكانه منع ألف يوم أخرى من إراقة الدماء والمعاناة".

يذكر أن Angelina Jolie تعيش فترة من الحزن، وفق ما نشرت مجلة Star Magazine، التي أكّدت أن Jolie ذرفت الدموع خلال حديث إلى المجلة، عندما أعلنت أن حبيبها Brad Pitt خانها مع فتاة سمراء، في العشرين من عمرها، في شهر أغسطس/آب المنصرم.

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