لطيفة: أختلف مع أشقائي الثمانية وهذه رسالة ألبومي الجديد

أكدت الفنانة التونسية لطيفة أنها توقفت عن الغناء منذ العام 2011 وقالت إنها ترغب في حذف هذا العام نهائياً من ذاكرتها، لشعورها بالحزن الشديد فيه بسبب ما حدث من تدهور في بعض البلدان العربية مثل مصر وتونس وسوريا، وأضافت لطيفة في تصريحات لبرنامج "كلام وسط البلد" على راديو مصر مع رامي رضوان ونسرين عكاشة، أنها لم تشعر بأي فرح خلال الفترة الماضية يدفعها للغناء، لذا اكتفت ببعض الأغاني الوطنية التي قدمتها مثل أغاني"تحيا مصر"،"أخر نفس فيا"،"متقولش بلدنا" وغيرها.

وعن ألبومها الجديد قالت إنها سجلت بعض الأغاني المفرحة فيه، وأكدت أنها قامت بتسجيل هذه الأغاني مرات عدة لرغبتها في أن يكون صوتها به فرحاً، لأنها تهدف من خلال الألبوم إلى توجيه رسالة تفاءل لجمهورها مهما كانت الاختلافات في الآراء.

واستشهدت بأن أشقاءها الثمانية لا يتفقون في الكثير من الأحيان على رأي واحد لكن مع الاختلاف لا يوجد أي خلاف إيماناً بالديمقراطية. وكشفت إنها ستتبرع بجزء من عائد مبيعات ألبومها في مصر إلى صندوق دعم مصر، اما عائد ألبومها في تونس فستتبرع به لأسر شهداء الجيش والشرطة.

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