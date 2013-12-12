أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الهيئة الاستشارية لمدينة زويل تعلن أحقيتها فى أرض ومبانى الشيخ زايد

Google+ Print
الهيئة الاستشارية لمدينة زويل تعلن أحقيتها فى أرض ومبانى الشيخ زايد الهيئة الاستشارية لمدينة زويل تعلن أحقيتها فى أرض ومبانى الشيخ زايد

أعلنت الهيئة الاستشارية القانونية لمدينة زويل، المكونة من حمدى خليفة وجمال جبريل، أن الموقف القانونى بات محصنا تماما بفضل القانون 161 لسنة 2012 ، وكذا الحكم النهائى لمحكمة استئناف الجيزه فى 24 نوفمبر الماضى، بأحقية مدينة زويل فى أرض ومبانى الشيخ زايد، والمتعارض مع حكم الإدارية العليا، وستفصل المحكمة الدستورية العليا فى أى من الحكمين أوجب للنفاذ.

كما أعربت مدينة زويل ، خلال بيان لها، اليوم، عن تقديرها للقضاء المصرى، وذلك تعقيبا على قرار رئيس الدائرة السادسة بالمحكمة الإدارية العليا المستشار ربيع الشبراوى، والذى قضى اليوم ، بتنحى هيئة المحكمة عن نظر القضية لاستشعار الحرج، وإحالتها إلى رئيس مجلس الدولة لتحديد دائرة أخرى، وبوقف نظر الإشكالات المعكوسة المقامة من جامعة النيل، والتى تطالب فيها باستمرار تنفيذ حكم الشق العاجل الصادر من نفس الدائرة فى 24 ابريل 2013 بشأن وقف مؤقت لقرارات إدارية تتعلق بتخصصيص الأرض للمشروع القومى للتهضة العلمية "مدينة زويل ".

وأكدت مدينة زويل ، حرصها على التعاون مع جميع الجامعات والمراكز البحثية فى من اجل بناء قاعدة بحث علمى وتحقيق هدف النهوض بالوطن ودفع عجلة الإنتاج والإقتصاد.

ويذكر أن طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل وعددهم 300 من النابهين والنابغين والممثلين لــــــــ 21 محافظ سيبدأون إمتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول فى 29 ديسمبر الجارى فى العام الدراسى الأول ، والذى يدرس فيه أحدث ما وصل إليه العلم على مستوى العالم، وقد حصل الطلاب تقديرا لنبوغهم على منحة دراسية كاملة بالمجان طوال سنوات الدراسة على الرغم من أن تكلفة الطالب الواحد فى العام الدراسى تزيد عن 90 ألف جنيه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

نشر نص حكم "محكمة الأمور المستعجلة" ويفصل في "مصرية تيران وصنافير"

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط

فيديو| رئيس المصري: سنوافق على بيع جمعة وكابوريا بشرط