اتحاد شباب معلمي "أبوتشت" يهدد بالتصعيد ضد الإدارة التعليمية

كتب : رجب آدم منذ 48 دقيقة

هدد اتحاد "شباب معلمي مركز أبوتشت"، بالتصعيد ضد الإدارة التعليمية، حال عدم تراجع القائمين على الإدارة، عن قرارهم بأخذ 30 شخصًا من حديثي التخرج لتعينهم بالواسطة والمحسوبية.

وقال وليد عبدالله، منسق اتحاد شباب معلمي أبو تشت، إن "الإدارة التعليمية تجاوزت معلمي عقود قرار "90"، ولم تختر منهم أحد، واختارت 30 آخرين من حديثي التخرج تحت الواسطة والمحسوبية، وعندما سألنا مدير الإدارة رد "أعلى ما في خيركم أعملوه".

وأكد منسق الاتحاد، أن معلمي القرار "90" سيصعدون الأمر بتنظيم وقفة احتجاجية وحال عدم الاستجابة، سيبدأون في الإضراب عن الطعام داخل الإدارة ومكتب وكيل الوزارة.