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أمطار بمدن جنوب سيناء وثلوج على قمم جبال سانت كاترين

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أمطار بمدن جنوب سيناء وثلوج على قمم جبال سانت كاترين أمطار بمدن جنوب سيناء وثلوج على قمم جبال سانت كاترين

صورة أرشيفية

شهدت مدن جنوب سيناء تساقط امطار خفيفة على مدن خليج السويس  ولم تؤدى لغلق طرق او اعاقة حركة السير على الطرق الرئيسية وظهر سحب كثيفة فى طور سيناء وشرم الشيخ مصحوبة بتيارات هوائية باردة بينما تساقطت ثلوج خفيفة على قمم جبال سانت كاترين  وانخفضت درجة الحرارة بسانت كاترين لتحت الصفر ومنع الاهالى   تلاميذ المدارس والطلاب من الذهاب لمدارسهم بسبب البرد القارس ورغم ذلك استمرت رحلات السياح لقمم جبال سانت  كاترين رغم البرد القارس وتساقط الثلوج.

وقال سليمان الجبالى من ابناء قبيلة الجبالية ان ايام الثقيع والبرد الشديد تعتبر لبدو سانت  كاترين  موسم عمل حيث يقبل السياح على صعود الجبل وبمساعدة البدو.

وقال مصدر بالأرصاد الجوية بجنوب سيناء ان  الثلاث ايام المقبلة سوف تشهد  جنوب سيناء سحب رعدية ولكنها غير متوقع سقوط سيول.

ومن جانبه اكد اللواء عادل كساب مدير غرفة عمليات جنوب سيناء ان سقوط الامطار الذى شهدته مدن خليج السويس كانت خفيفة لم تؤدى لغلق اى طرق او موانئ مشيرا الى انه ليس من المتوقع سقوط سيول فى مدن جنوب سيناء خلال هذه الموجه الباردة.

واوضح كساب ان تساقط السيول عندما تتجمع الامطار  والسحب على قمم الجبال وتقابله موجه حارة تذيب هذه السحب.

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