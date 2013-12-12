الإحصاء الألمانى: تزايد دور العدوى فى أسباب الوفاة بالبلاد

أكد مكتب الإحصاء الألمانى، أن العدوى أصبحت تتسبب فى أعداد متزايدة من الوفيات فى البلاد.

وبحسب المكتب اليوم الخميس فى مدينة فيسبادن وسط البلاد، فإن أعداد حالات الوفاة جراء الأمراض المعدية أو الطفيلية ارتفعت بنسبة 10% عام 2012 مقارنة بالعام الذى سبقه.

وذكر المكتب أن أعداد الوفيات جراء الإصابة بأمراض مثل العدوى المعوية أو تسمم الدم ارتفعت عام 2012 بنسبة 75% مقارنة بعام 2002.

ورغم ذلك، لم تتسبب هذه العدوى سوى فى وفاة 2% من إجمالى 869 ألفا و582 حالة وفاة عام 2012 فى حين ظلت أمراض القلب والدورة الدموية أكثر أسباب الوفاة فى ألمانيا حيث تسببت هذه الأمراض فى وفاة 2ر40% من جميع حالات الوفاة، خاصة لدى كبار السن تليها الأورام السرطانية التى تعتبر ثانى أكثر أسباب الوفاة فى البلاد، بحسب مكتب الإحصاء الاتحادى، حيث كانت الأورام الخبيثة سببا فى ربع حالات الوفاة فى ألمانيا على الإطلاق العام الماضى.

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