أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. DMC

هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الأراضي الفلسطينية لليوم الثاني

Google+ Print
هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الأراضي الفلسطينية لليوم الثاني هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الأراضي الفلسطينية لليوم الثاني

كتب : أ ش أ الخميس 12-12-2013 11:54

استمر لليوم الثاني، على التوالي هطول الأمطار الغزيرة، المصحوبة بالعواصف الرعدية وبكتلة هوائية باردة على الأراضي الفلسطينية، التي ضربها منخفض جوي قطبي عميق منذ ليل أول أمس.

وتساقطت الثلوج بكثافة على المرتفعات والمناطق الجبلية، التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، وفي بعض الأحيان 700 متر في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة لا يزال مستمرًا، وأن الطقس اليوم، سيكون غائمًا وباردًا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على كافة المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورخات من البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل يحتمل تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر.

وقررت سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي" إغلاق كافة البنوك اليوم، في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أن جميع المؤسسات التعليمية بالضفة والقطاع أغقلت أبوابها لليوم الثاني.

وفي قطاع غزة، قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن 30 مواطنًا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المنخفض أغلبهم في خانيونس، ورفح جنوب القطاع.

وكانت حكومة غزة، أعلنت حالة الطوارئ من قبل الدفاع المدني، والشرطة، والبلديات، ووزارة الزراعة، والأشغال العامة، والمؤسسات الصحية؛ لمواجهة تداعيات الطقس السيء ومتابعة التطورات الخاصة بالأحوال الجوية، خاصة في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي، ونقص الوقود، وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - مدربة اليوجا هنا كامل .. تنشأ أول مركز لليوجا والعلاج الروحاني للسيدات فقط

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية"

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس

8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس