هطول أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على الأراضي الفلسطينية لليوم الثاني

كتب : أ ش أ الخميس 12-12-2013 11:54

استمر لليوم الثاني، على التوالي هطول الأمطار الغزيرة، المصحوبة بالعواصف الرعدية وبكتلة هوائية باردة على الأراضي الفلسطينية، التي ضربها منخفض جوي قطبي عميق منذ ليل أول أمس.

وتساقطت الثلوج بكثافة على المرتفعات والمناطق الجبلية، التي يزيد ارتفاعها على 800 متر، وفي بعض الأحيان 700 متر في مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأوضحت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتلة هوائية باردة لا يزال مستمرًا، وأن الطقس اليوم، سيكون غائمًا وباردًا ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط الأمطار على كافة المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية ورخات من البرد أحيانا، وفي ساعات المساء والليل يحتمل تساقط الثلوج فوق المرتفعات الجبلية، التي يزيد ارتفاعها عن 800 متر فوق سطح البحر.

وقررت سلطة النقد الفلسطينية "البنك المركزي" إغلاق كافة البنوك اليوم، في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب سوء الأحوال الجوية، كما أن جميع المؤسسات التعليمية بالضفة والقطاع أغقلت أبوابها لليوم الثاني.

وفي قطاع غزة، قال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة إن 30 مواطنًا أصيبوا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء المنخفض أغلبهم في خانيونس، ورفح جنوب القطاع.

وكانت حكومة غزة، أعلنت حالة الطوارئ من قبل الدفاع المدني، والشرطة، والبلديات، ووزارة الزراعة، والأشغال العامة، والمؤسسات الصحية؛ لمواجهة تداعيات الطقس السيء ومتابعة التطورات الخاصة بالأحوال الجوية، خاصة في ظل اشتداد الحصار الإسرائيلي، ونقص الوقود، وتفاقم أزمة انقطاع التيار الكهربائي.