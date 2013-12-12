وفد الائتلاف الوطني السوري يوافق على زيارة موسكو بعد اللقاء الثلاثي في جنيف

كتب : أ ش أ منذ 53 دقيقة

ذكر مصدر في الائتلاف الوطني لقوى الثورة، والمعارضة السورية، أن ممثلي الائتلاف سيتخذون قرارًا بشأن مواعيد زيارة موسكو بعد اللقاء الثلاثي، الذي سيجمع في جنيف 20 ديسمبر ممثلي روسيا، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة؛ لبحث التحضيرات لعقد مؤتمر"جنيف2".

وقال المصدر، في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية، اليوم، إن "الائتلاف وافق مبدئيًا على زيارة موسكو، إلا أن مواعيد هذه الزيارة ستحدد، على ما يبدو، بعد اللقاء الثلاثي في جنيف".

من جهة أخرى، كان ميخائيل بوجدانوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط، أعلن في 29 نوفمبر الماضي، أنه من مصلحة المعارضة السورية، بما فيها الائتلاف الوطني، الحضور إلى موسكو بأسرع ما يمكن، مشيرًا إلى أن ممثلي المعارضة سيصلون إلى العاصمة الروسية قبل 20 ديسمبر الجاري.