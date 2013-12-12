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"فتح" تنعي أحد كوادرها الذي توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في 2004

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"فتح" تنعي أحد كوادرها الذي توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في 2004 "فتح" تنعي أحد كوادرها الذي توفي اليوم متأثرا بجروح أصيب بها في 2004

كتب : أ ش أ منذ 35 دقيقة

نعت حركة "فتح" الفلسطينية، معين الأطرش، وهو أحد كوادرها الذي توفي صباح اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها عام 2004.

وقال أحمد عساف، المتحدث الرسمي باسم الحركة، إن "استمرار جرائم القتل الإسرائيلية بحق شعبنا لن تزيدنا إلا إصرارًا على الخلاص من الاحتلال وجرائمه مهما كانت التضحيات".

وأضاف عساف، أن دماء الشهيد الأطرش، لن تذهب هدرًا فطريق الحرية والاستقلال نحو القدس عاصمة الدولة الفلسطينية، معبدة بدماء الشهداء العظام.

وجددت "فتح" تعهدها لأبناء الشعب الفلسطينيي، بالسير على درب الشهداء والوفاء بعهدهم، وإنجاز وعدهم حتى تحقيق الأهداف التي استشهدوا من أجلها بالحرية والاستقلال.

كان معين الأطرش، من مخيم الدهيشة، ببيت لحم، أصيب في مسيرة غاضبة توجهت لحواجز الاحتلال الإسرائيلي في مدينة بيت لحم عام 2004؛ احتجاجا على اغتيال مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين، وأصيب بشلل نصفي قبل أن يدخل في غيبوبة منذ ستة أيام، وأعلنت وفاته صباح اليوم.

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