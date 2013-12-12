سكولاري قد يستدعي لاعبين من فلومينينزي للمونديال رغم هبوطه

ريو دي جانيرو(إفي): أكد المدير الفني للمنتخب البرازيلي لكرة القدم، لويس فيليبي سكولاري، أن هبوط فريق فلومينينزي لدوري الدرجة الثانية البرازيلي "لا يغير" من فرص بعض لاعبيه في المشاركة مع المنتخب في مونديال 2014.

وأدلى سكولاري بهذه التصريحات خلال كلمة ألقاها الأربعاء في مدينة ريو دي جانيرو، على هامش النسخة العاشرة من (فوتيكوم)، منتدى كرة القدم الرئيسي في أمريكا اللاتينية.

وكان سكولاري قد استدعى للفريق الذي يستعد للمونديال لاعبين اثنين من فلومينينزي وهما المهاجم فريد وحارس المرمى دييجو كافاليري.

وشارك فريد كأساسي مع منتخب بلاده في النسخة الماضية من كأس القارات التي توجت بها البرازيل وكان هداف الفريق.

وأوضح سكولاري أيضا أنه قد يستدعي لاعبين لا يشاركون كأساسيين مع أنديتهم مثل المدافع ديفيد لويز، لاعب تشيلسي الإنجليزي.

ولدى سؤاله عن قرار البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي بعدم الدفع بديفيد لويز كأساسي قال "أنا لا أتدخل في قرارات مورينيو، لكن هو الآخر ليس عليه التعليق على قراراتي".

وبالفعل، كان أول لاعب يؤكد سكولاري أنه سيستدعيه للمونديال هو أحد البدلاء في فريق درجة ثانية وهو الحارس جوليو سيزار، لاعب كوينز بارك رانجرز الإنجليزي والذي شارك أساسيا أيضا مع منتخب السامبا في النسخة الماضية من كأس القارات.