بالوتيلي: محبط لعدم تأهل باقي الأندية الإيطالية

أكد الإيطالي ماريو بالوتيلي مهاجم فريق ميلان أنه حزين لعدم تواجد أندية إيطالية أخرى مع فريقه في دور الـ16 بعد أن خرج يوفنتوس ونابولي من دور المجموعات.

وقال بالوتيلي بعد المباراة "بعد طرد مونتليفو كان يجب علينا أن نلعب بطريقة دفاعية، كنت أود أن أسجل ولكن الأمر المهم كان ألا نستقبل أهدافا".

وأضاف "الأندية الإيطالية الأخرى كان بإمكانها الانضمام لنا في دور الـ16 وأنا محبط بسبب ذلك الأمر ولكنني في الوقت نفسه سعيد لميلان".

وكان يوفنتوس ونابولي قد خرجا بطريقة درامية بعد أن تسببت أهدافا قاتلة من جالاتا سراي وبروسيا دورتموند في توديعهم للبطولة مبكرا من دور المجموعات.