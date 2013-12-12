وزير النقل: “السكة الحديد” تحتاج 100 مليار جنيه لتطويرها

أعلن الدكتور أبراهيم الدميرى بدء تطوير 700عربة قطار درجة ثانية و200عربة درجة ثالثة بالتوازى مع خطة لتطوير 1332مزلقان قانونى و4500غير قانونى بأنحاء الجمهورية .

> جاء ذلك خلال أفتتاح ثلاثة مزلقانات جديدة بالاسماعيلية، يرافقه اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية، لتفقد نفق شارع الثلاثينى الجديد بوسط المدينة بتكلفة 200مليون جنيه .

وأضاف الدميرى أن الوزارة تعمل على تأسيس شركة متخصصة بالتعاون مع رجال الاعمال والقوات المسلحة واسهم للمواطنيين لتطوير العمل بالوزارة وقطاع السكة الحديد لافتا الى أن ، الوزارة تعمل وفقا للامكانات المتاحة وان قطاع السكك الحديدية يحتاج الى 100مليار جنيه .

> وأعلن الوزير عودة خط الاسماعيلية رفح للعمل بعد مد الخط الذى تعرض للسرقة أكثر من مرة وأقامة نفق فى القطاع الاوسط من القناة بجانب نفق جنوب بورسعيد ليتكامل دوره فى خدمة مشروع تنمية محور القناة مع باقى وسائل العبور من الكبارى والمعديات على القناة حتى تؤتى تنمية سيناء ثمارها وتجذب الاستثمارات بها .

> واوضح ان عملية تطوير الاتصالات بالسكة الحديد وربطها بالأقمار الصناعية تفاديا للحوادث المستمرة، مشددا على تحمل المحليات مسئولية توفير عمال للمزلقانات وتأمينها وتوفير الاضاءة لها ضمانا لنجاح منظومة العمل والتطوير بها .

وكشف الوزير عن عودة 74قطار للعمل على خطوط الاسكندرية والصعيد واسوان وأنتظامها مع التأمين الشامل لها بالتعاون مع وزارة الداخلية .