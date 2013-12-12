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برهامي: لا صحة لاباحة زواج المثليين وفقًا لدستور لجنة الخمسين

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برهامي: لا صحة لاباحة زواج المثليين وفقًا لدستور لجنة الخمسين برهامي: لا صحة لاباحة زواج المثليين وفقًا لدستور لجنة الخمسين

القيادي السلفي – ياسر برهامي

نفى الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية ما يتم إشاعته من أن التعديلات الدستورية التى أقرتها لجنة الـ50 تبيح مساواة الرجل بالمرأة حتى فى أحكام الميراث ، وكذا سب الله ورسوله وزواج المثليين موضحاً أن من يقول أن هذا الدستور ليس له علاقة بالشريعة الإسلامية بالكلية كاذب أو مخطئ.

وأضاف برهامي خلال لقائه مع خيري رمضان في برنامج “ممكن” علي فضائية “سي بي سي” أنه راضٍ عن تفسير كلمة مبادئ الشريعة بوضع مجموع أحكام المحكمة الدستورية مشيراً إلى أنها فى مجموعها أفضل بكثير من المادة 219.

أوضح أن مواد الحقوق والحريات تم ضبطها فى المادة الخامسة من الدستور على الوجه المبين فى الدستور مشيراً إلى أنها مرتبطة بالمادة الثانية ونافياً أن تكون هذه المادة باباً لزواج امثليين والشذوذ أو مساواة الرجل بالمراة فى الميراث.

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