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البرعي يلتقى عدد من الشخصيات العامة بالأردن على هامش اجتماعات وزراء الشئون الاجتماعية العرب

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البرعي يلتقى عدد من الشخصيات العامة بالأردن على هامش اجتماعات وزراء الشئون الاجتماعية العرب البرعي يلتقى عدد من الشخصيات العامة بالأردن على هامش اجتماعات وزراء الشئون الاجتماعية العرب

الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الإجتماعي

يعقد الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى لقاء مع عدد كبير من الشخصيات العامة الأردنية وذلك على هامش اجتماع وزراء الشئون الاجتماعية العرب الاحد المقبل.
> وقال الدكتور هانى مهنا المتحدث الرسمى باسم الوزارة، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اللقاء سيناقش ترشيح البرعى لمنصب مدير منظمة العمل العربية إلى جانب منظومة تشريعات العمل وتنقل الأيدى العامة فى الوطن العربى.. مشيرا إلى أنه سيلتقى عددا من وزراء الشئون العرب والذين يشغلون أيضا وزراء العمل فى بلادهم للتناقش حول ترشيحه، إلى جانب عقد مؤتمر صحفى متعلق بذات الشأن.

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