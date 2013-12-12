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اخلاء سبيل “الجمسي” بكفالة لاتهامه بتزوير خطاب ضمان لاستيراد قمح من رومانيا

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اخلاء سبيل “الجمسي” بكفالة لاتهامه بتزوير خطاب ضمان لاستيراد قمح من رومانيا اخلاء سبيل “الجمسي” بكفالة لاتهامه بتزوير خطاب ضمان لاستيراد قمح من رومانيا

صورة أرشيفية

أمر المستشار أحمد سلامة وكيل أول نيابة قصر النيل بإخلاء سبيل رجل الاعمال السيد الجمسي بكفالة 10 آلاف لإتهامه بتزوير خطاب ضمان صادر من بنك القاهرة وبنك سيتى بنك وتبقيمة 400 آلف دولار لهئية السلع التمونية لارساء مناقصة استيراد قمح من رومانيا .

وكشفت تحقيقات النيابة التي باشرها المستشار أحمد سلامة وكيل أول النيابة أن المتهم زور خطاب ضمان من بنكين بقيمة 400 آلف دولار وقام بتقديمه لهئية السلع التمونية بوزارة لإرساء المناقصة علية باستيراد قمح من رومانيا وبعد ما وقع علي المتهم المناقصة وبالكشف علي الأوراق تبين أن خطابات الضمان مزورة فتم القبض عليه وإحالته إلي النيابة التى وجهت له تهمة التزوير في محرر رسمي وتقليد اختام البنك.

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