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خطوات المكياج اللاتيني على طريقة Mariah Carey

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خطوات المكياج اللاتيني على طريقة Mariah Carey خطوات المكياج اللاتيني على طريقة Mariah Carey

هل مللت من المكياج المعتاد الذي يرتكز إلى تدرّجات الألوان التقليدية؟! ما رأيك في المكياج اللاتيني الذي يعتمد درجات البرونز؟
وإذا كنت لا تعرفين ما هو المكياج اللاتيني، فهو المكياج الذي تشتهر به Jennifer Lopez، وBeyoncé، وKim Kardashian، وMariah Carey.
ولتحصلي على نفس المظهر الجذاب للنجمة Mariah Carey، إحدى أجمل النجمات في تطبيق المكياج اللاتيني، إليك هذه الخطوات:
1. الأساس: بداية، قومي بتطبيق كريم الأساس الذي تستخدمينه عادة، ثمّ اتبعي الأساس بوضع طبقة من الكونسيلر عند أسفل العين، ثم طبقة من البودرة الشفافة على الوجه.
2. الشكل اللاتيني: للحصول على إطلالة وهج البحر المتوسط، ضعي البرونز على الذقن والخدين والجبين، مع أفصلية لاستخدام البرونز المنتصف اللمعة.
3. العين: ابدئي تطبيق مكياج العين بوضع طبقة من الجليتر الشاحب على جفنيك العلويين، من الرموش وحتى الحواجب، واستخدمي فرشاة مسطحة لتوزيع اللون، ثمّ أزيلي غبار الفائض من المكياج باستخدام فرشاة نظيفة.
4. اللون الذهبي: ابدئي بتطبيق الظلال الذهبي على الجزء العلوي من الجفن، مع مراعاة أن يصل اللون إلى الجوانب الداخلية لكلّ عين.
5. الخوخ: أتبعي اللون الذهبي بوضع طبقة من الظلال بلون الخوخ، وضعيه فوق اللون الذهبي مباشرة، مع سحب اللون إلى خارج الجفن، باستخدام فرشاة ليّنة.
6. الماسكرا: استخدمي الرموش الاصطناعية للحصول على مكياج لاتيني مميّز. ثبّتي الرموش جيّداً، ثمّ ضعي طبقة من الماسكرا السوداء، وطبقة من الكحل أو الأي لاينر الأسود، لإخفاء العيوب.
7. أحمر الخدود: استخدمي فرشاة البلاشر لوضع طبقة من أحمر الخدود الورديّ، ثمّ أتبعيها بطبقة خفيفة أخرى من أحمر الخدود بلون الخوخ، وأنهي مكياجك اللاتيني بوضع طبقة من أحمر الشفاه بلون الخوخ.

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