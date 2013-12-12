3 أخطار تهدّد بشرتك.. فابتعدي عنها

تستطيع بشرتك أن تحتفظ بنضارتها وتوهّجها لسنوات عديدة، برغم أنّ هناك بعض الأخطار التي يمكنها أن تطفئ هذا التوهّج وتقلل من جاذبيته بمرور الوقت؛ فما هي هذه الأخطار؟ وكيف يمكن تجنبها؟

بداية، يشير خبراء العناية بالبشرة إلى أنّ الأخطار التي تهدد البشرة ثلاثة، وهي: الشمس، والماء الساخن، والتدخين.

1. الشمس

من أهم الأخطار التي قد تؤذي البشرة وتقرّبها من الشيخوخة هي أشعة الشمس؛ لأنّ التعرض إلى هذه الأشعة يمكنه أن يسبب التجاعيد، والبقع، والعديد من المشاكل الأخرى التي تزيد من عمر البشرة.

ولكي تتغلبي على هذه المشكلة، عليك أن تستخدمي كريم الوقاية من أشعة الشمس مع عامل حماية بدرجة لا تقلّ عن 15، مع إعادة تطبيق الكريم مرة كلّ ساعتين.

2. التدخين

إذا كنت تريدين الابتعاد عن أكبر مهددات البشرة، توقفي عن التدخين مباشرة، فالتدخين سيزيد من عمر بشرتك وتجاعيدها، فضلاً على أنه يضيق الأوعية الدموية الصغيرة في طبقات الجلد الخارجية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الجلد. وبالتالي، فإن بشرتك ستخلو من الأوكسجين، وستميل إلى البهتان والشحوب.

3. الماء الساخن

يزيد الماء الساخن من جفاف البشرة، بسبب إزالته للزيوت الطبيعية الموجودة في طبقاتها. لذا، عليك الابتعاد عن الماء الساخن نهائياً، والاستعاضة عنه بالماء البارد أو الدافئ قليلاً.

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