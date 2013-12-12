حللي بشرتكِ لتعرفي الكريم المناسب لها

يشير خبراء التجميل إلى أنَّ العديد من السيِّدات قد يقمن بشراء مستحضرات التجميل الباهظة الثمن، ظناً منهنَّ أنَّها من المستحضرات الموثوق بها، في حين أنَّ هذا الأمر غير سليم على الإطلاق. وتنصح كل سيِّدة بضرورة إجراء تحليل للبشرة على أيدي المختصين للتعرف إلى نوعية البشرة، لتتمكَّن من شراء المستحضرات التي تناسب نتيجة التحليل.

وعن فائدة هذا التحليل، يضيف الخبراء: "إنَّه يقوم بتحديد نسبة الدهون والرطوبة في البشرة، وكذلك معدَّل التقشير" وهذا يمكنك القيام به في العيادات الخاصة بالجلد.