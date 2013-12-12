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دكتوراه فى العلوم السياسية لباحث يمنى بتجارة الإسماعيلية

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دكتوراه فى العلوم السياسية لباحث يمنى بتجارة الإسماعيلية دكتوراه فى العلوم السياسية لباحث يمنى بتجارة الإسماعيلية

منحت جامعة قناة السويس، درجة الدكتوراه للباحث اليمنى "درهم محسن أحمد الحالمى" عن رسالة دكتوراه الفلسفة فى العلوم السياسية، بعنوان "السياسة الخارجية الأمريكية تجاه اليمن فى الفترة 2001-2011".

وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من أ.د سيد أبو ضيف أحمد أستاذ العلوم السياسية، ووكيل كلية التجارة بالاسماعيلية لشئون التعليم والطلاب رئيسا ومشرفا، وأ.د عبد الحكيم عامر الطحاوى رئيس معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق عضوا، ود.أمانى أحمد خضير أستاذ مساعد ورئيس قسم العلوم السياسية بكلية التجارة بالإسماعيلية عضوا.

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