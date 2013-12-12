"الإسكندرية" ضمن أفضل 100جامعة وفقاً للتصنيف البريطانــــى"التايمز "

تم اختيار جامعة الإسكندرية ضمن أفضل 100 جامعة لدول الأسواق الناشئة، بما فيها دول الـBRICS "البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا" وفقاً للتصنيف البريطانى للجامعات (التايمز THE) لعام 2014، حيث جاءت فى الترتيب رقم 93.

وصرح الدكتور أسامة إبراهيم رئيس الجامعة، بأن هذا الإنجاز يعكس نجاح خطة الجامعة للنهوض بالبحث العلمى، وتشجيع النشر المتميز ودعم نشر الأبحاث فى المجلات العالمية المختلفة، كما يمثل ثمرة جهود أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وإدراكهم لأهمية البحث العلمى كأساس للتقدم فى جميع مجالات الحياة.

وأشار الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، إلى أن جامعة الإسكندرية جاءت الأولى فى هذا التصنيف على مستوى الجامعات المصرية تليها جامعة القاهرة، حيث جاءت فى الترتيب 95، ثم جامعة المنصورة التى جاءت فى الترتيب 97.