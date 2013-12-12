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جامعة القاهرة تنفى وقف الدراسة بالكليات وتؤكد إنتظامها

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جامعة القاهرة تنفى وقف الدراسة بالكليات وتؤكد إنتظامها جامعة القاهرة تنفى وقف الدراسة بالكليات وتؤكد إنتظامها

جابر نصار رئيس جامعة القاهرة

نفى الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة وقف الدراسة فى الكليات مؤكدا أن الدراسة منتظمة فى كافة الكليات والمعاهد.

وأشار نصار فى بيان إعلامى اليوم أن البيان الصادر أمس يتعلق فقط بكلية الهندسة نظرا للتأير المباشر للأحداث التى تقع فى ميدان وشارع النهضة على الدراسة بها.

وأوضح نصار أن مجلس الكلية ااو المعهد هو اللمنوط فقط بتحديد مواعيد انتهاء المحاضرات ومواعيد انتهاء الإمتحانات وفقا لطبيعة الدراسة
> يأتى هذا حيث أعلن طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، تعليق الاعتصام بالكلية حتى الأحد المقبل وقاموا بإزالة الخيام الموجودة فى ساحة الكلية
> يشار إلى أن نصار قد أرجأ النظر فى الإستقالة وكلف الإدارة بتسيير الأعمال بالكلية، وفقا لاختصاصاتهم التى حددها القانون، وذلك حرصا على العملية التعليمية والطلاب والعاملين وسلامة الكلية.

وقررت إدارة جامعة القاهرة انتهاء محاضرات الفصل الدراسي الأول بكلية الهندسة اليوم الأربعاء 11 ديسمبر الجاري، على أن تجرى الامتحانات فى مواعيدها سلفا فى 28 ديسمبر على أن يقتصر امتحان الطلاب على القدر الذى تم تدريسه منذ بداية العام الدراسي لكافة السنوات والبرامج في الكلية بمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا.

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