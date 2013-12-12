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صحيفة تركية تشبه “مرسي” بـ “مانديلا”

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صحيفة تركية تشبه “مرسي” بـ “مانديلا” صحيفة تركية تشبه “مرسي” بـ “مانديلا”

الرئيس المعزول محمد مرسي

شبهت صحيفة “يني شفق” إسلامية التوجه والمقربة من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم بقيادة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الرئيس المعزول محمد مرسي بالزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا، حيث قالت إن “مانديلا هو أول أسود منتخب لرئاسة بلاده، ومرسي هو أول مدني منتخب لرئاسة بلاده، وكلاهما عاشا تحت ضغوط الغرب وعملائه”، بحسب وصف الصحيفة.
> وقالت الصحيفة التي تعتبر ناطقة باسم الحزب الحاكم في مقال لها اليوم /الخميس/ أن مانديلا ودع في احتفال كبير ولكن “مرسي في السجن ولا توجد دولة غربية واحدة تدافع عنه”.
> وكانت يني شفق قد شهدت سقوطا مهنيا مدويا في بداية شهر سبتمبر الماضي بعد قيامها بفبركة تصريحات ونسبتها إلى عالم اللغويات والفيلسوف والناشط السياسي الأمريكي ناعوم تشومسكي خلال حديث معه حول التطورات في ثم ظهر تشومسكي لاحقا لينفي هجومه على فض تجمعات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بمنطقتي رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة.
> وفي وقت لاحق تقدمت”يني شفق” باعتذار لتشومسكي وجميع القراء لتشويه وتحريف تصريحاته للصحيفة حول الشأن المصري، وذلك بعد أن تم توجيه انتقادات قاسية للصحيفة واتهامها بأنها تمارس “صحافة غير مسئولة” كما قالت الصحفية بورجو بولوط التي أجرت الحوار على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “نعم أضفت بعض الأجزاء للحوار وأعتذر لجميع القراء، وأقر بأن الخطأ هو خطأي وليس خطأ الصحيفة”.

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