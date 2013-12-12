أخبار عاجلة

حريق هائل يلتهم 7 حظائر ونفوق 4 رؤوس ماشية بسوهاج -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الاحوال المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
8 الصبح - تعرف عى الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وشوف فوائد "الكراوية" -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية بالأمس -
8 الصبح - ملخص لقاءات السيسى فى الولايات المتحدة بالأمس .. وتفاصيل اللقاء المرتقب مع الرئيس ترامب -
أسهل طريقة لصنفرة البشرة بالمواد الطبيعية -
محافظ دمياط يقود حملة لإغلاق المقاهي في منتصف الليل -
بالفيديو.. خالد الجندي يدعو للسيسى: «ربنا يقيك شر الماكرين» -
فيديو| خالد الجندي مهاجما الأوقاف والتعليم: «التحرش سبب فشلكم» -
سبورتينج براجا يتعادل مع ماريتيمو 3-3 بالدوري البرتغالي لكرة القدم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. DMC

«نيسان» تطلق نسخة معدلة من «GT-R Nismo»

Google+ Print
«نيسان» تطلق نسخة معدلة من «GT-R Nismo» «نيسان» تطلق نسخة معدلة من «GT-R Nismo»

كتب : ياسر شعبان منذ 43 دقيقة

كشفت «نيسان» عن النسخة المعدلة من GT-R Nismo، التى تقدم أداء فائقا، بفضل التطور الهائل فى التصميم وتحسين خصائص مقاومة الهواء وتطوير أنظمة التوجيه.

وتمكنت السيّارة GT-R Nismo من تحقيق وقت قياسى يبلغ ٧٫٠٨ دقيقة للدورة على حلبة نوربيرجرينج الشهيرة على يد سائق الاختبارات الألمانى والبطل العالمى فى سباق السيارات مايكل كروم، وهكذا تكون قد حطّمت وقت GTR الأفضل وهو ٧٫١٨ دقيقة وبالتالى تحقيق أسرع توقيت لسيارة تجارية على الحلبة الألمانية حتى الآن.

وتضمنت التعديلات الرئيسية رفع قوة المحرك المكون من ٦ أسطوانات سعة ٣٫٨ ليتر من ٥٤٢ إلى ٥٩١ حصاناً وعزم من ٦٣٠ إلى ٦٥٢ ن. م واستبدال شاحنى الهواء التيربو باثنين أكبر حجماً كالمثبتين فى النسخة المعدة لسباقات GT3 وتعديل توقيت الاحتراق ونظام ضخ الوقود والعادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

مساء الأنوار - وزير الرياضة: الألتراس يعوق عودة الجماهير للملاعب

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

أول مدرب كرة قدم للمكفوفين يناشد وزير الرياضة لإنقاذ اللعبة

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد

القاهرة أبوظبي: مناقشة وتحليل مشروع قانون الرياضة الجديد