«نيسان» تطلق نسخة معدلة من «GT-R Nismo»

كتب : ياسر شعبان منذ 43 دقيقة

كشفت «نيسان» عن النسخة المعدلة من GT-R Nismo، التى تقدم أداء فائقا، بفضل التطور الهائل فى التصميم وتحسين خصائص مقاومة الهواء وتطوير أنظمة التوجيه.

وتمكنت السيّارة GT-R Nismo من تحقيق وقت قياسى يبلغ ٧٫٠٨ دقيقة للدورة على حلبة نوربيرجرينج الشهيرة على يد سائق الاختبارات الألمانى والبطل العالمى فى رياضة سباق السيارات مايكل كروم، وهكذا تكون قد حطّمت وقت GTR الأفضل وهو ٧٫١٨ دقيقة وبالتالى تحقيق أسرع توقيت لسيارة تجارية على الحلبة الألمانية حتى الآن.

وتضمنت التعديلات الرئيسية رفع قوة المحرك المكون من ٦ أسطوانات سعة ٣٫٨ ليتر من ٥٤٢ إلى ٥٩١ حصاناً وعزم من ٦٣٠ إلى ٦٥٢ ن. م واستبدال شاحنى الهواء التيربو باثنين أكبر حجماً كالمثبتين فى النسخة المعدة لسباقات GT3 وتعديل توقيت الاحتراق ونظام ضخ الوقود والعادم.