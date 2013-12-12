مبيعات سوق السيارات تتراجع 1% خلال 10 أشهر

المتحدث باسم «الأميك»: مبيعات العام الجارى ستغلق على نحو 200 ألف سيارة.. والاستقرار السياسى يدعمها

كتب : ياسر شعبان منذ 40 دقيقة

قال خالد حسنى، المتحدث باسم مجلس معلومات سوق السيارات (الأميك): إن السوق المصرية للسيارات تنتهى هذا العام بمبيعات تصل إلى نحو 200 ألف سيارة، مشيرا إلى أنه على الرغم من الركود فى المبيعات بسبب الأحداث السياسية التى مرت بها البلاد، خصوصا فى شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، وتذبذب أسعار العملات بداية العام، ما أثر تأثيرا مباشرا على حجم المبيعات، فإن حجم المبيعات يعتبر جيدا.

وأضاف «حسنى» أن السوق هذا العام حافظت على نفس نسبة مبيعات 2012، مؤكدا أن مبيعات السيارات بلغت فى أكتوبر الماضى 157600 سيارة بنسبة انخفاض بلغت 1% عن نفس الفترة من العام الماضى. وقال: إن الاستقرار السياسى فى الفترة المقبلة سيكون له الأثر الإيجابى على الاقتصاد بشكل عام ومن ثم على مبيعات السيارات فى مصر، متوقعا أن يشهد العام المقبل نموا كبيرا فى المبيعات بالرجوع إلى مبيعات الفترة من 2008 و2010. وأضاف «حسنى» أن وكلاء السيارات فى مصر لديهم ثقة كبيرة فى الاقتصاد المصرى وأنهم مستمرون فى خططهم المستقبلية.

كان مجلس معلومات السيارات (الأميك) قد أعلن عن تراجع إجمالى مبيعات السوق المصرية للسيارات خلال أكتوبر 2013 بنسبة تجاوزت 15%؛ حيث بلغت مبيعاته 15٫687 سيارة بعدما كانت مبيعات نفس الشهر من العام الماضى 18٫492 سيارة. وأشار التقرير إلى أن انخفاض مبيعات السيارات خلال أكتوبر لم يأت على قطاع واحد من قطاعات السيارات بل شمل الجميع؛ فقد تراجعت سيارات الركوب بنسبة 19% مسجلة 10٫816 وحدة، فى حين بلغت مبيعاتها فى أكتوبر 2012 حوالى 13٫376 وحدة وانخفضت أيضا مبيعات قطاع الأتوبيسات بنسبة 7%، التى بلغت 1٫843 أتوبيس بالمقارنة بـ1٫974 أتوبيس فى نفس الشهر من العام الماضى وتراجع قطاع الشاحنات بنسبة 4% محققا 3٫028 شاحنة مقارنة بما كانت عليه فى أكتوبر 2012 وهو 3٫142 شاحنة.

وعلى الرغم من تراجع مبيعات جميع القطاعات فإن مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال العشرة أشهر من 2013 زادت بنسبة 2٫2% التى بلغت 72٫987 سيارة بالمقارنة بـ71٫415 سيارة خلال نفس الفترة من العام الماضى بينما تراجع المستورد منها بنسبة 4٫4% من 88٫532 سيارة إلى 83٫665 سيارة خلال العشرة أشهر من العام الجارى.

وحققت مبيعات الأتوبيسات المجمعة محليا طفرة خلال العشرة أشهر من العام الجارى؛ حيث زادت بنسبة 40٫1% التى بلغت 8٫271 أتوبيسا مقارنة بما حققته خلال نفس الفترة من العام الماضى التى حققت خلالها 5٫902 أتوبيس بينما زاد المستورد منه بنسبة 6% محققا 10٫394 وحدة بالمقارنة بما كانت عليه 9٫838 أتوبيسا.

وفى قطاع الشاحنات، زادت مبيعات الشاحنات المستوردة بنسبة 14٫7% محققة 9٫019 شاحنة خلال العشرة أشهر من العام الجارى بعدما كانت 7٫859 شاحنة، بينما تراجع المجمع محليا بنسبة 1٫4%؛ حيث بلغت مبيعاتها 21٫447 شاحنة فى حين أنها كانت خلال نفس الفترة من العام الماضى 21٫757 وحدة.