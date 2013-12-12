«CLA» الجديدة..مفاجأة«مرسيدس - بنز» بمصر

توفير فى الوقود وقوة 122 حصاناً وعزم دوران 200 نيوتن/ متر

كتب : ياسر شعبان منذ 27 دقيقة

أطلقت «مرسيدس - بنز» الفئة CLA الكوبيه ذات الأربعة أبواب لتخاطب شريحة جديدة من عملاء النجمة الفضية؛ حيث ترسخ الفئة «CLA» مفهوما جديدا يجمع بحرفية مذهلة بين المظهر الفريد من نوعه والأداء العالى الاقتصادى، إضافة إلى أن المقصورة خرجت عن كل التصورات التقليدية عن السيارة الكوبيه، ما إن تجذب السيارة «CLA» الجديدة نظرك إليها حتى تنهار كل مقاومة؛ فهى تدعوك بثقة لخوض التحدى وتداعب ذوقك الرفيع وتمتاز بمحركات تجسد الأداء فى صورته المثالية؛ حيث توفر كفاءة مع نسبة انبعاثات منخفضة واستهلاك اقتصادى للوقود فتأتى الفئة 200 CLA بمحرك سعة 1600 سى سى ليولد قوة فائقة قدرها 156 حصانا وعزما بقدرة 250 نيوتن/ متر ليبلغ زمن التسارع من الثبات إلى 100 كم فى 7٫9 ثانية، أما 180 CLA فقد زُودت بمحرك سعة 1600 سى سى أيضا يولد قوة 122 حصانا وعزم دوران 200 نيوتن/ متر وتسارعا يصل إلى 9٫3 ثانية، أما عن استهلاك الوقود فهو يعد النموذج المثالى للاستهلاك الاقتصادى بواسطة حزمة شاملة من تدابير أنظمة Bluefficiency ونظام ECO Start / stop الاقتصادى لتشغيل وإيقاف المحرك الذى يسهم فى خفض نسبة استهلاك الوقود ليصل إلى 5٫4 لتر، فضلا عن تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون، كما يؤمن المحرك المزود بناقل حركة أوتوماتيكى سباعى السرعات PLUS 7G- TRONIC قيادة سلسة على الطرقات، وتأتى الفئة CLA بطرازات متعددة لتلبية احتياجات العملاء الأكثر تفردا؛ فقد زُودت 180 CLA بالعديد من التجهيزات القياسية كعجلة القيادة والمقاعد الرياضية وشاشة عرض 5٫8 بوصة وعناصر الكروم الخارجية، أما تجهيز «URBAN» لطراز 180 CLA و200 CLA فيتميز بعجلة القيادة المكسوة بالجلد الطبيعى والشبكة الأمامية الماسية باللون الأسود ذات الشريحة الفضية، هذا بالإضافة لنظام مساعد صف السيارة الفعال كما تم تزويد «200 CLA URBAN» بسقف بانورامى متحرك ونظام إضاءة BI-XENON، أما لعاشقى التميز والتصميم الأكثر جراءة فقد زودت الفئة CLA بخط تجهيز AMG الرياضى.